В зоне АТО начали работу мобильные группы по проверке условий службы и быта военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир.

«На этой неделе в районе проведения Антитеррористической операции начали работу мобильные рабочие группы Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины по рассмотрению проблемных вопросов воинских частей и подразделений. В состав групп входят специалисты по финансовым, кадровым и правовым вопросам», - отметила она.

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«Участники групп проверяют условия несения службы и быта военнослужащих, оказывают им срочную помощь по вопросам, касающимся финансирования, получения статуса участника боевых действий, материального обеспечения, а также разъясняют правовые вопросы», - добавила Кушнир.

По результатам работы руководители мобильных рабочих групп лично докладывают министру обороны Украины о решении проблем, волнующих военных.

По ее словам, на этой неделе в районе проведения АТО работала мобильная рабочая группа во главе с заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорем Долговым.

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