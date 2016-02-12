Из-за обстрела боевиков в Зайцево ранен мужчина

Раненый доставлен в больницу Дзержинска. Туда направлена следственно-оперативная группа полиции, передает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в Дзержинское отделение полиции в 16.30 от медиков.

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Предварительно установлено, что пострадавший – житель Дзержинска, 1975 года рождения. Мужчина приехал в гости к сестре, выполнял во дворе хозяйственные работы.

Информация о других пострадавших и разрушениях устанавливается.