Из-за обстрела боевиков в Зайцево ранен мужчина
04:55, 12 февраля 2016Война
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В результате обстрела боевиков в Зайцево ранен мужчина. Снаряд разорвался во дворе частного дома в подконтрольной Украине части поселка.
Снаряд разорвался во дворе дома / mil.gov.ua
Раненый доставлен в больницу Дзержинска. Туда направлена следственно-оперативная группа полиции, передает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Сообщение о происшествии поступило в Дзержинское отделение полиции в 16.30 от медиков.
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Предварительно установлено, что пострадавший – житель Дзержинска, 1975 года рождения. Мужчина приехал в гости к сестре, выполнял во дворе хозяйственные работы.
Информация о других пострадавших и разрушениях устанавливается.
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