В интернете появилось видео последствий обстрела Дзержинска

16:32, 13 августа 2015
Война
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В интернете появилось видео, на котором видны последствия ночного обстрела боевиками города Дзержинск Донецкой области.

REUTERS

Раннее сообщалось о двух пострадавших жителях города: ранения получили мужчина 1936 года рождения и женщина 1982 года рождения.

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Как передает портал Новости Донбасса, вследствие артобстрела разрушены 4 дома: 2 по ул. Пионеров и 2 по ул. Дзержинского.

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