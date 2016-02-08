На оккупированном Донбассе более 50 российских военнослужащих умерли из-за гриппа - разведка
13:01, 08 февраля 2016Война
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На оккупированной части Донбасса от гриппа умерли 50 российских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Подтверждаются случаи смерти на временно оккупированных территориях более 50 военнослужащих Вооруженных сил России во время сезонного обострения заболеваний", - говорится в сообщении.
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По данным разведки, командование российских оккупационных войск не может обеспечить необходимую медицинскую помощь своим военным.
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