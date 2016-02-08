На оккупированном Донбассе более 50 российских военнослужащих умерли из-за гриппа - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Подтверждаются случаи смерти на временно оккупированных территориях более 50 военнослужащих Вооруженных сил России во время сезонного обострения заболеваний", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, командование российских оккупационных войск не может обеспечить необходимую медицинскую помощь своим военным.