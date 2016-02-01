Миссия ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе

Об этом говорится в отчете за выходные.

"Специальная мониторинговая миссия увидела значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области одновременно 30 и 31 января", - говорится в сообщении.

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В частности, международные наблюдатели отмечают, что находясь на расстоянии 6 км к юго-западу от центра Донецка (территория, контролируемая боевиками "ДНР") между 8:55 и 14:35, 30 января, среди других нарушений прекращения огня было зафиксировано 91 взрыв (определить тип вооружения представителям ОБСЕ не удалось), и 101 случай применения огня из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. В целом, наблюдатели зафиксировали 544 одиночных выстрелов одновременно из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые произошли на расстоянии примерно 2,5-6 км с стороны севера, северо-востока, запада и северо-запада от занимаемых ими позиций.

На следующий день находясь на том же места, между 9:09 и 15:00, миссия ОБСЕ зафиксировала 47 неопределенных взрывов, 5 случаев всплеска огня из стрелкового оружия, восемь случаев применения огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 5-8 км со стороны юго-запада и северо-запада.

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Также было зафиксировано несколько нарушений режима прекращения огня на более широкой местности в районе Горловки.

Так, находясь в Горловке (подконтрольная "ДНР", 39 км к северо-востоку от Донецка), 30 января наблюдатели в течение 30 минут услышали 46 взрывов и примерно 160 очередей применения огня с крупнокалиберного пулемета со стороны Зайцевого (50 км северо-восточнее Донецка) .

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Кроме того, случаи нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в Коминтерновом.