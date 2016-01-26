За минувшие сутки вблизи Песков ранен украинский военный

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако один наш боец получил ранения. Это произошло вблизи поселка Пески", - сказал Мотузяник.

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По его словам, в течение вчерашнего дня на Луганском направлении было традиционно тихо. В то же время на Донецком направлении обстановка неизменная – продолжаются боевые действия низкой интенсивности по всему фронту. Активно работают снайперы противника (в частности, на Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту). В Песках был поведен танковый обстрел наших позиций.

Что касается Мариупольского направления, то там противник нарушил режим тишины только в Марьинке. При этом тяжелое вооружение НВФ не применяли, однако проведено 2 снайперских обстрела.