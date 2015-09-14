Статус участника боевых действий получили уже почти 47 тысяч правоохранителей
17:33, 14 сентября 2015Война
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Почти 47 тыс. правоохранителей, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, уже получили статус участника боевых действий.
Стало известно количество правоохранителей-участников АТО / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба МВД, среди них – около 21 тыс. работников милиции и почти 15 тыс. бойцов Национальной гвардии Украины.
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«По состоянию на 14 сентября после рассмотрения соответствующими комиссиями материалов о признании участниками боевых действий было принято решение о предоставлении статуса участника боевых действий 46 тыс. 974 работникам органов внутренних дел, военнослужащим Нацгвардии, Госпогранслужбы и работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», - отмечается в сообщении.
Также статус участника боевых действий уже получили более 10,5 тыс. пограничников и 477 работников ГСЧС.
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