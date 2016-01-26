Боевики "поливали" огнем укрепления украинских военных близ 6 населенных пунктов
Пророссийские наемники не прекращают обстрелы позиций украинских военных в зоне проведения АТО.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что боевики вели огонь по укреплениям украинских военнослужащих неподалеку Опытного, Песков, Луганского, Новгородского, Зайцево и Марьинки.
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Снова горячо было в районе Донецкого аэропорта. "Противник обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Около 23 часов пророссийские наемники вели огонь по нашему опорному пункту неподалеку Песков из танка", - говорится в сообщении штаба.
Кроме того, неспокойно было в районе временно оккупированной Горловки. Здесь боевики обстреливали позиции сил АТО из разных видов оружия неподалеку Новгородского и Зайцево.
В целом в течение прошлых суток противник 44 раза открывал огонь по укреплениям сил АТО.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 26 января 2016 года:Пророссийские наемники не прекращают обстрелы ...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО25 января 2016 г.