Режим "полной тишины" в зоне АТО: боевики сосредоточили огневую активность в районе Донецкого аэропорта
Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать условия перемирия в зоне АТО.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что больше всего случаев нарушения условий "полной тишины" за прошедшие сутки зафиксировано в районе Донецкого аэропорта.
"Пророссийские преступники обстреливали наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Песков, Опытного и шахты Бутовка. По опорным пунктам украинских Вооруженных Сил возле Старогнатовки враг вел огонь из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении штаба.
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Кроме того, из миномета были обстреляны позиции сил АТО неподалеку Талаковки (на Мариупольском направлении), а в районе поселка Луганское, что на границе Донецкой и Луганской областей, противник вел по опорному пункту ВСУ прицельный огонь из гранатометов, стрелкового оружия и БМП.
"В целом за прошедшие сутки пророссийские бандиты 29 раз обстреливали позиции сил АТО", - сообщили в пресс-центре.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 час 21 января 2016 года:Ситуация в зоне проведения АТО не остается...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО20 января 2016 г.