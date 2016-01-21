Режим "полной тишины" в зоне АТО: боевики сосредоточили огневую активность в районе Донецкого аэропорта

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что больше всего случаев нарушения условий "полной тишины" за прошедшие сутки зафиксировано в районе Донецкого аэропорта.

"Пророссийские преступники обстреливали наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Песков, Опытного и шахты Бутовка. По опорным пунктам украинских Вооруженных Сил возле Старогнатовки враг вел огонь из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, из миномета были обстреляны позиции сил АТО неподалеку Талаковки (на Мариупольском направлении), а в районе поселка Луганское, что на границе Донецкой и Луганской областей, противник вел по опорному пункту ВСУ прицельный огонь из гранатометов, стрелкового оружия и БМП.

"В целом за прошедшие сутки пророссийские бандиты 29 раз обстреливали позиции сил АТО", - сообщили в пресс-центре.