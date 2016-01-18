Ситуация в зоне АТО обострилась, противник неоднократно применял тяжелое вооружение – Лысенко
За минувшие сутки ситуация на востоке Украины в зоне АТО несколько обострилась.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«В течение суток противник неоднократно применял тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, – 82-миллиметровые минометы и бронетехнику. Силы АТО были вынуждены открывать ответный огонь, чтобы прекратить провокации противника», - сказал спикер.
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По словам Лысенко, на Луганском направлении вчера боевые действия не велись, тогда как на Донецком активизировались по всему фронту.
«Вблизи поселка Луганское наши позиции дважды были обстреляны из БМП. В Зайцево произошел минометный обстрел незаконными вооруженными формированиями. Очень неспокойно вчера было в Новгородском, где враг также применил БМП и 82-миллиметровыми минометы. Также регулярно продолжаются провокации оккупантов с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Перестрелки продолжались как в светлое, так и в темное время суток. В районе Донецкого аэропорта обстановка без изменений», - сообщил он.
На Мариупольском направлении, по словам Лысенко, противник дважды обстрелял из БМП позиции украинских военных вблизи Старогнатовки. Кроме того, враг активизировался восточнее линии обороны Талаковка – Лебединское.
«Враг выпустил по нашим позициям два десятка 82-миллиметровых мин, а также открывал огонь из гранатометов и пулеметов. Кроме того, боевики нарушили режим тишины в Марьинке и Гранитном», - сказал Лысенко.
Он также сообщил, что над акваторией Азовского моря был зафиксирован полет вражеского беспилотника.