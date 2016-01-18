Ситуация в зоне АТО обострилась, противник неоднократно применял тяжелое вооружение – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«В течение суток противник неоднократно применял тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, – 82-миллиметровые минометы и бронетехнику. Силы АТО были вынуждены открывать ответный огонь, чтобы прекратить провокации противника», - сказал спикер.

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По словам Лысенко, на Луганском направлении вчера боевые действия не велись, тогда как на Донецком активизировались по всему фронту.

«Вблизи поселка Луганское наши позиции дважды были обстреляны из БМП. В Зайцево произошел минометный обстрел незаконными вооруженными формированиями. Очень неспокойно вчера было в Новгородском, где враг также применил БМП и 82-миллиметровыми минометы. Также регулярно продолжаются провокации оккупантов с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Перестрелки продолжались как в светлое, так и в темное время суток. В районе Донецкого аэропорта обстановка без изменений», - сообщил он.

На Мариупольском направлении, по словам Лысенко, противник дважды обстрелял из БМП позиции украинских военных вблизи Старогнатовки. Кроме того, враг активизировался восточнее линии обороны Талаковка – Лебединское.

«Враг выпустил по нашим позициям два десятка 82-миллиметровых мин, а также открывал огонь из гранатометов и пулеметов. Кроме того, боевики нарушили режим тишины в Марьинке и Гранитном», - сказал Лысенко.

Он также сообщил, что над акваторией Азовского моря был зафиксирован полет вражеского беспилотника.