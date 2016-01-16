Боевики 40 раз обстреляли силы АТО 15 января, у Трехизбенки получили огонь в ответ

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО о ситуации по состоянию на 6:00 16 января.

"Сложнее всего было в районе Марьинки. Там трижды по нашим позициям захватчики вели огонь из 82-мм и 120-мм минометов, кроме того, неоднократно применяли стрелковое оружие и гранатометы", - сказано в нем.

На Мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм село Водяное, расположенное в так называемой «серой зоне».

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У временно оккупированной Горловки боевики открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в сторону украинских позиций неподалеку Майорска, из зенитной установки – в районе Новгородского.

"Не прекращаются обстрелы и близ Донецкого аэропорта. Оккупанты систематически обстреливают украинских защитников возле Опытного, Песков и южнее Авдеевки. Этой ночью они использовали там только стрелковое оружие и гранатометы", - отмечается также в сообщении.

Кроме того, сообщается, что организованные преступные группировки снова нарушили условия прекращения огня на Луганщине. Так, село Трехизбенка попало под вражеский огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Чтобы предотвратить потери среди личного состава и местного населения, силы АТО были вынуждены открыть прицельный ответный огонь из разрешенного вооружения, после чего боевики прекратили обстрел.

В целом на протяжении прошлых суток пророссийские НЗФ 40 раз нарушали режим «полной тишины» в зоне проведения АТО. Несколько незначительных обстрелов украинских позиций зафиксировано и после полуночи.