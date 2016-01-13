На протяжении дня боевики практически не прекращали обстреливать позиции сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в соцсети. В Луганской области и возле Мариуполя не зафиксировано использование боевиками оружия, однако обстрелы почти не стихали возле Донецка и на Горловско-Светлодарской дуге.

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«С территории Донецкого аэропорта бандиты несколько раз из стрелкового оружия и гранатометов открывали огонь в сторону украинских опорных пунктов в районе Опытного и Песков. С северных окраин Донецка стреляли по украинским военным, которые несут службу на подступах к Авдеевке», - отметили в штабе.

«Напряженной ситуация остается и возле Горловки. Боевики открывали огонь возле Новгородского и Зайцево»,- сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что несколько обстрелов позиций сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы возле Луганского. Там же произошло непродолжительное боестолкновение с немногочисленной группой боевиков. Также под огнем боевиков сегодня оказались украинские военные возле Троицкого, на границе Донецкой и Луганской областей, и в районе Новоселовки.

«Всего с начала суток пророссийские бандформирования 37 раз применяли оружие против сил АТО. Тяжелое вооружение не использовали»,- подытожили в штабе.