СБУ обнаружила три тайника с боеприпасами в районе проведения АТО

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Как отмечается, вблизи Счастья "арсенал был "защищен" двумя гранатами, которые находились на растяжках".

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"После разминирования правоохранители изъяли из тайника противопехотную мину, одиннадцать гранат с запалами к ним, почти сто патронов. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Курахово Донецкой области сотрудники спецслужбы совместно с военнослужащими и полицией обнаружили два тайника с боеприпасами.

В СБУ сообщили, что тайники находились на территории автостанции и в заброшенной квартире в жилом доме.

Правоохранители изъяли из них 26 гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним.

По всем случаям продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления организаторов тайников.