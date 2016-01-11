У жителя Курахово на автовокзале изъяли 15 гранат, еще 11 нашли дома (фото)

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Донецкой области.

Отмечается, что благодаря тщательным проверкам пассажиров и грузов на автостанции города Курахово сотрудники Марьинского отделения полиции обнаружили 27-летнего местного жителя с сумкой, полной гранат Ф-1 с запалами. В целом он имел при себе 15 боевых осколочных гранат.

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Кроме того, во время оперативных мероприятий совместно с работниками Службы безопасности Украины по месту жительства подозреваемого в квартире на полочке полицейские обнаружили тайник с 11 гранатами РГД-5 и запалами к ним.