Под Зайцевым во время минометного обстрела был ранен военнослужащий - АП

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеПод Донецком нашли арсенал боевиков с гранатометами, танковыми снарядами и патронами (фото)

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, одного украинского военного было ранено. Он получил осколочное ранение под Зайцевым в результате обстрела из миномета", - сказал Лысенко.

Как сообщалось, сегодня ночью боевики из 82-мм минометов били по позициям ВСУ, которые расположены на северной окраине Лебединского, что неподалеку от Мариуполя. Всего преступники выпустили не менее 12 мин. Из такого же вооружения захватчики прицельно обстреляли один из украинских опорных пунктов в районе Зайцевого.