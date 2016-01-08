Боевики из минометов обстреляли позиции АТО под Мариуполем - штаб АТО
В четверг вечером, 7 января, боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований из минометов обстреляли позиции АТО у Лебединского, что под Мариуполем Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"После 18.00 часов сегодняшнего дня боевики пророссийских НЗФ прицельно обстреляли из 82-мм минометов позиции сил АТО в районе н.п. Лебединское, что недалеко от Мариуполя", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в целом в сторону украинских защитников боевики выпустили 5 мин. Информация о возможных потерях и разрушениях уточняется.
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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18.00 7 января 2016 года ситуация в зоне АТО остается напряженной. Враг не прекращает осуществлять вооруженные провокации в районе Песков, Опытного, Авдеевки, Новгородского, Майорская и Луганского и др. Боевики используют в основном стрелковое оружие, но время от времени раздаются выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.