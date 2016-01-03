На Донбассе погиб бывший боец "Днепра-1" (фото)
17:06, 03 января 2016Война
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2 января 2016 года в зоне проведения АТО погиб Роман Бочаров ("Санта").
Роман Бочаров - уроженец Луганска / facebook.com/polk.dnipro1
Об этом сообщил полк "Днепр-1" на своей странице в Facebook.
"В 2014 году он был командиром 2 взвода 5 роты, откуда ушел в 3 полк спецназначения (ВСУ)", - говорится в сообщении.
Стало известно, что боец родился в Луганске.
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Напомним, сегодня ранее представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
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