На Донбассе погиб бывший боец "Днепра-1" (фото)

Об этом сообщил полк "Днепр-1" на своей странице в Facebook.

"В 2014 году он был командиром 2 взвода 5 роты, откуда ушел в 3 полк спецназначения (ВСУ)", - говорится в сообщении.

Стало известно, что боец родился в Луганске.

Читайте такжеВ больнице умер военный, который получил ранение на границе с Россией

Напомним, сегодня ранее представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.