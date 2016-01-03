За сутки силы АТО не понесли потерь в результате боевых действий

Об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он также проинформировал, что вчерашние сутки в районе проведения АТО прошли несколько спокойнее, чем предыдущие. Так, на Луганском и Мариупольском направлениях враг не нарушал режим тишины. Тяжелое вооружение со стороны НВФ не применялось.

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На Светлодарской дуге противник совершил несколько мелких провокаций на различных участках фронта от Троицкого и Луганского. При этом враг применял стрелковое оружие, в частности пулеметы. На северных окраинах Горловки вчера было спокойно. Зато в Новгородском активизировались вражеские снайперы: в течение суток зафиксировано 3 таких случая.

Также серию провокаций оккупантов вчера было зафиксировано на восток и юг от Авдеевки, возле Опытного (с противоположной стороны Донецкой объездной дороги) и в Песках. На этом участке фронта работают вражеские снайперы.