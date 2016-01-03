Боевики прячут возле Безымянного, Юбилейного и Лобачево танки и артиллерийские системы - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Безымянное, Юбилейное и Лобачево запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков и артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток усилия противника были сосредоточены «на перегруппировке подразделений на Северодонецком, Донецком и Мариупольском направлениях; поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; ведении разведки сил АТО на Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях».