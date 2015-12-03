Турчинов: РФ направляет в Украину диверсантов через участки госграницы, которые не граничат с зоной АТО

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Секретарь СНБО рассказал, что сейчас на Донбассе есть семь коридоров для пропуска людей, но не все из них работают. "Что касается для пересечения линии разграничения физическими лицами, работает фактически только два (пункта пропуска), а третий - с некоторыми ограничениями", - рассказал Турчинов.

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Он обратил внимание, что существует очень много нареканий, что жестко ограничивается пересечение, происходит тщательная проверка людей на линии разграничения.

"Мы не можем избавиться от этого и отказаться от этого, потому что именно путем проникновения агентуры через - скажем - эти коридоры, действует Российская Федерация. И более того, я хочу сказать, что в последнее время, когда мы значительно усилили именно такую фильтрацию шпионов, диверсантов, которые пробовали под видом переселенцев, пострадавших граждан, просачиваться на нашу территорию, то сейчас активизировались именно попытки проникновения диверсионных групп через обычную –украинско-российскую границу, которая даже не входит в зону проведения антитеррористической операции", - заявил Турчинов.

Он отметил, что задача украинской власти заключается в усилении обороны вдоль всей межгосударственной границы с РФ.