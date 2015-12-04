ЦИК опубликовал результаты выборов Мариупольского горсовета

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, "Оппозиционный блок" получил абсолютное большинство голосов - 74736, или 63,87%, и будет представлен 45 депутатами.

Партия "Сила людей" набрала 7,85% (9189 голосов) и получила 5 мандатов, а "Наш край" - 5,37% (6288 голосов) и 4 мандата.

Читайте такжеВ Мариуполе мэром избрали самовыдвиженца Бойченко

Не преодолели 5%-ный барьер партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 4,33% (5064 голоса), УКРОП - 3,21% (3752 голоса), "Батькивщина" - 3,07% (3587 голосов), "Самопомич" - 2,88% (3372 голоса), "Молодь до влады" - 2,74% (3209 голосов), Партия простых людей - 2,33% (2730 голосов), Радикальная партия - 1,72% (2016 голосов), "Сильная Украина" - 1,02% (1190 голосов), "Новая держава" - 1% (1172 голоса), "Свобода" - 0,6% (706 голосов).

Явка на выборах в Мариуполе 29 ноября составила 36,49%.

В Приморском районе она составила 33,03%, в Ильичевском - 34,83%, в Жовтневом - 36,74%, в Орджоникидзевском - 39,39%.

Напомним, выборы мэров и горсоветов 25 октября в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области были сорваны, после чего день голосования на этих выборах был перенесен на 29 ноября.

Читайте такжеСамовыдвиженец Требушкин победил в Красноармейске с результатом 83,5% - ЦИК