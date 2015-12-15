В Донецкой области мужчина подорвался на растяжке

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, трагедия произошла в Волновахском районе на въезде с оккупированной территории. Житель г. Донецка, который на собственном автомобиле следовал в Мариуполь, отошел в поле, где наткнулся на взрывное устройство.

Мужчина, 1974 года рождения, получил многочисленные осколочные ранения и скончался в «скорой» во время транспортировки в больницу.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с начала текущего года от подрывов на растяжках, минах и других неизвестных взрывных устройствах в Донецкой области погибло 26 мирных жителей. Из них 4 ребенка, 8 женщин и 14 мужчин. Ранено 70 человек (5 детей, 28 женщин и 37 мужчин).

Таким образом, всего пострадало 96 человек. Из них 39 человек - подорвались на растяжках. 6 раз наезжали на мины трактора при выполнении сельхозработ в поле.