На Луганщине погибли двое военных, подорвавшись на неизвестном устройстве

Сегодня утром в Луганской области возле населенного пункта Станица Луганская в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня утром возле Станицы Луганской двое наших военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один погиб на месте, второй умер по дороге в больницу", - сказал Мотузяник, отметив, что других подробностей трагедии он пока не знает.

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