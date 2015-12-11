За минувшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военный

В зоне проведения АТО за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - сказал он.

В то же время, по словам Мотузяника, ситуация на востоке Украины остается неспокойной, число случаев нарушения режима тишины находится на уровне конца весны - начала лета.

По его словам, вблизи Светлодарска, Горловки и Донецка активно работают вражеские снайперы, также зафиксированы случаи применения тяжелого вооружения со стороны противника - с использованием минометов и ствольной артиллерии.

Как сказал Мотузяник, на Луганском направлении враг нарушил режим тишины только в одном месте – вблизи Счастья, боевики несколько раз выстрелили из гранатомета с противоположного берега Северского Донца.

На Донецком направлении, по словам Мотузяника, боевики дважды применили стрелковое оружие вблизи села Луганское, в Зайцевом произошел минометный обстрел противника - было выпущено 5 мин.

"В Новгородском и Песках вчера обстрелы продолжались практически непрерывно. Тяжелое вооружение противник при этом не применял. В Красногоровке вчера было три минометных обстрела и ряд мелких провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. В одном случае силы АТО были вынуждены открыть огонь", - отметил Мотузяник.

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На Мариупольском направлении, сообщил он, оккупанты нарушили режим тишины на линии обороны Старогнатовка - Гранитное.

"Боевики применили БМП, гранатометы и стрелковое оружие, а также сразу после полуночи вчера в Широкино произошли два артиллерийских и один минометный обстрел. При этом были выпущены 2 мины и 24 артиллерийских снаряда", - сказал Мотузяник.