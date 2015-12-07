Угроза наступления войск Путина: в СНБО объяснили, почему Украина не может уменьшить расходы на оборону

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов после вручения медалей и благодарностей военным и волонтерам, передает ТСН.

По его словам, это необходимо, поскольку до сих пор не завершены военные действия и не уменьшена угроза наступления российских войск.

"СНБО считает, что исходя из тех угроз, которые сегодня реально стоят перед страной, мы не можем уменьшать наши расходы на сектор обороны и безопасности", - заявил Турчинов.

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По его словам, именно поэтому совокупные расходы в государственном бюджете на сектор безопасности и обороны должны быть, как прописано в стратегии национальной безопасности и обороны и в Военной доктрине 5% от ВВП. "Это, безусловно, очень серьезный ресурс – около 113 млрд грн", - пояснил он.

"Мы не уменьшим наши расходы на оборону, пока полностью не будет освобождена территория Украины – как на востоке, так и на юге", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее УНИАН сообщал, в 2016 году расходы на армию обойдутся Украине в 100 миллиардов гривень. СНБО предлагает правительству предусмотреть в проекте Госбюджета на 2016 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме 5 процентов от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование потребностей этого сектора предусмотреть в объеме не менее 100 млрд грн из общего фонда госбюджета.