В 2016 году расходы на армию обойдутся Украине в 100 миллиардов гривень

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о решении Совета национальной безопасности и обороны относительно предложений к проекту госбюджета-2016 по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны, и о решении СНБО «Об обеспечении видовой информацией государственных органов» от 11 ноября 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, СНБО предлагает правительству предусмотреть в проекте Госбюджета на 2016 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме 5 процентов валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование потребностей этого сектора предусмотреть в объеме не менее 100 млрд грн из общего фонда госбюджета.

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«Поручено предусмотреть расходы на развитие вооружения, военной и специальной техники для нужд Вооруженных Сил Украины с учетом стандартов государств - членов НАТО», - говорится в сообщении.

Определены приоритетные направления первоочередного финансирования, по которым должны быть приняты меры в 2016 году.

Отмечается, что МИДу совместно с Министерством обороны, МВД и Службой безопасности поручено в 2016 году активизировать работу по использованию ресурсов трастовых фондов НАТО, другой международной технической и гуманитарной помощи с целью наращивания оборонного потенциала Украины.

В решении СНБО Министерству финансов поручено усилить контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства в сфере национальной безопасности и обороны и обеспечить своевременное реагирование на факты нарушения такого законодательства.