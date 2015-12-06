Под Горловкой обнаружены танки террористов "ДНР"

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"На восточной окраине Озеряновки обнаружен танк противника. N48°16'29,33"E37°58'08,03"; Х=5349577, Y=7423561", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, террористы продолжают активно укреплять фортификационные сооружения и усиливать свои позиции.

"Сегодня, в День Вооруженных Сил Украины, существует высокая вероятность обстрелов и других провокаций захватчиков в отношении ВСУ и мирных граждан", - предупредили в пресс-центре АТО.

Сегодня, 6 декабря, в населенных пунктах Озерянівка и Зайцевое неподалеку от Горловки на линии разграничения обнаружено танк... Posted by Пресс-центр штаба АТО on 5 декабря 2015 г.

Ранее сегодня пресс-центр АТО уточнил подробности боя в районе Майорска: украинские военнослужащие уничтожили 2 единицы техники, 1 минометную прислугу и до 20 боевиков, еще около 30 были ранены.