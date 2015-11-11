В секторе "М" один боец ранен во время обстрела, другой погиб, подорвавшись на мине
В секторе «М» один боец ранен во время обстрела, другой погиб, подорвавшись на мине.
Об этом сообщает сайт города Мариуполя со ссылкой на пресс-службу сектора "М".
По данным пресс-службы, под Мариуполем боевики открывали огонь по Староигнатовке и Гранитному: «10 ноября в секторе "М" формирования "ДНР" продолжали вести огонь по позициям ВСУ. Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов велся огонь по Староигнатовке и Гранитному».
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В пресс-службе сектора "М" уточнили, что за прошедшие сутки зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных сил.
С 9:57 по 10:10 по опорным пунктам в Староигнатовке велся не прицельный огонь из стрелкового оружия с глушителем. Пострадавших среди личного состава ВСУ нет.
В 10:30 по южной околице Гранитного из стрелкового оружия и гранатометов был открыт огонь. Ранен военнослужащий.
В обоих случаях ответный огонь со стороны ВСУ не открывался.
В секторе "М" от взрыва мины погиб военнослужащий. Трагедия произошла под Волновахой.
На данный момент боестолкновений не зафиксировано.