За сутки в зоне АТО погибших среди военных нет, трое ранены
13:05, 03 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.
REUTERS
Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб военный, еще трое были ранены.
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