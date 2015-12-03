За сутки в зоне АТО погибших среди военных нет, трое ранены

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб военный, еще трое были ранены.