Агрессивно настроенные жители оккупированной Горловки угрожали представителям ОБСЕ

Об этом говорится в последнем отчете миссии за 11 июня.

В частности, жители были расстроены и пребывали в стрессовом состоянии, вели себя агрессивно и критически высказывались в адрес представителей миссии, говорится в отчете. Также, некоторые люди угрожали членам СММ.

Миссия смогла покинуть место событий после того, как люди сорвали флаг ОБСЕ с автомобиля и бросили его на землю.

Читайте такжеБоевики обстреляли Горловку: погибли 3 мирных жителей, еще 4 получили раненияВ отчете отмечается, что инцидент произошел в присутствии представителей Вооруженных Сил России из состава Совместного центра по контролю и координации.

Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала значительное сосредоточение военной техники боевиков на северо-восток от Мариуполя.