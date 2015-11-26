В зоне АТО не утихают провокации: боевики обстреляли позиции военных 22 раза
С 18 часов 25 ноября до 6 утра 26 ноября террористы продолжили вести провокационный огонь.
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, в частности террористы вели огонь в сторону наших позиций на Донецком на Артемовском направлениях.
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«Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь в направлении Верхнеторецкого, Авдеевки, Песков и Опытного», - говорится в сообщении.
На Артемовском направлении с этих же видов оружия террористы обстреливали Луганское и Майорск.
Также, как отмечается, наемники вели прицельный огонь по нашим позициям недалеко от Авдеевки из противотанковых, автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.
В общем с 18.00 до 6 утра состоялось 22 обстрела.
Напомним, начальник Генерального штаба -главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко издал распоряжение, согласно которому с 00 часов 25 ноября военнослужащим ВСУ запрещено открывать огонь.
В Генштабе уточнили, что украинские военные в зоне АТО могут открывать огонь в ответ исключительно в случае угрозы их жизни и здоровью.