Боевики обстреливают Горловку из РЗСО – штаб АТО
21:38, 25 ноября 2015Война
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Провокационный обстрел ведут из Спартака.
Боевики обстреливают Горловку из РЗСО / news24.in.ua
В среду вечером боевики обстреливают Горловку Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
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"В эти минуты террористы ведут огонь из Спартака в направлении Горловки из реактивных систем залпового огня. Уже выпущено 20 снарядов. Таким образом боевики снова пытаются дискредитировать ВС Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что Спартак временно находится под контролем террористов. В штабе АТО сегодня сообщили о 23 обстрелах украинских позиций в течение дня.
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