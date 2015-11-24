За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных
13:09, 24 ноября 2015Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции были ранены четверо украинских военнослужащих.
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое получили ранения. Также вчера в результате подрыва на вражеской растяжке были травмированы двое бойцов", - сказал Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.
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