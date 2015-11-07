Боевики обстреливали украинских военных в Авдеевке и Песках – штаб АТО

"После 6.00 по Авдеевке в направлении Спартака работал снайпер. А около 13.50 в направлении Жабичей и Донецкого аэропорта по позициям ВСУ в Песках Донецкой области сепаратисты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО погибших и раненых нет

Несмотря на постоянные провокации, украинские военные делают все для возвращения жителей Донбасса к нормальной жизни. «В Сватово военные саперы уже ведут работы внутри склада РАО. За день очистили более 2 га территории и уничтожили более 2 тыс. взрывоопасных предметов», - сообщают в штабе.

Также продолжается очистка территории вокруг линий электропередач Углегорской ТЭС. Сегодня были разминированы подъездные пути неподалеку Попасной Луганской области.

Как сообщал УНИАН, около Марьинки в ночь с 5 на 6 ноября и вечером 6 ноября боевики применили стрелковое оружие и гранатометы, провоцируя военных АТО. В районе Марьинки при осмотре территории пострадали 4 бойцов ВСУ из-за приведения в действие взрывного устройства.