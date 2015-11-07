Боевики обстреливали украинских военных в Авдеевке и Песках – штаб АТО
Боевики продолжают подвергать обстрелам украинских военных в зоне проведения АТО. Как сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook, пророссийские наемники за день трижды вели провокационный огонь в сторону наших позиций.
"После 6.00 по Авдеевке в направлении Спартака работал снайпер. А около 13.50 в направлении Жабичей и Донецкого аэропорта по позициям ВСУ в Песках Донецкой области сепаратисты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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Несмотря на постоянные провокации, украинские военные делают все для возвращения жителей Донбасса к нормальной жизни. «В Сватово военные саперы уже ведут работы внутри склада РАО. За день очистили более 2 га территории и уничтожили более 2 тыс. взрывоопасных предметов», - сообщают в штабе.
Также продолжается очистка территории вокруг линий электропередач Углегорской ТЭС. Сегодня были разминированы подъездные пути неподалеку Попасной Луганской области.
Как сообщал УНИАН, около Марьинки в ночь с 5 на 6 ноября и вечером 6 ноября боевики применили стрелковое оружие и гранатометы, провоцируя военных АТО. В районе Марьинки при осмотре территории пострадали 4 бойцов ВСУ из-за приведения в действие взрывного устройства.