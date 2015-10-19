"Иловайский котел": Минобороны обнародовало подробный анализ окружения и боев с россиянами (инфографика)

Как говорится в отчете, 24 августа после нанесения ударов с территории России, 5-й БТрО, который выполнял задачи по прикрытию государственной границы на рубеже Кутейниково — Мокроеланчик, самовольно оставил свои позиции.

"Тем самым был открыт правый фланг наших войск. Личный состав этого батальона покинул зону боевых действий и отступил к месту постоянной дислокации в Ивано-Франковской области (около 1000 км от района ведения боевых действий)", - говорится в отчете.

"Через государственную границу — в брешь, которая образовалась, вторглись подразделения вооруженных сил Российской Федерации, совершив при этом акт агрессии и нарушение норм права войны. Российские военные перешли границу вблизи приграничных населенных пунктов Новоалаксандровский и Авило-Успенка (Россия) и Берестовое и Кузнецово-Михайловка (Украина). Не встречая сопротивления на своем пути, оккупанты продвинулись к рубежу: Ленинское — Ольгинское — Новоивановка — Кумачово", - отчитываются в Минобороны.

Как говорится в отчете, 25 августа после проведения артиллерийской поддержки атаки с огневых позиций, расположенных на территории РФ, подразделения вооруженных сил РФ овладели следующими рубежами: на севере: Старобешево — Агрономическое — Кутейниково — Амвросиевка; на юге: Сонцеве — Гранитное — Тельманово — Новоазовск.

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Используя результаты рейдовых действий российских войск и отход подразделений 51-й ОМБр, отряды Донецко-Макеевского незаконного вооруженного формирования совершили прорыв на направлении Донецк — Новый Свет и, выйдя к населенному пункту Старобешево, блокировали подразделения 39-го и 40-го БТрО в районе Иловайска.

26 августа группировка российских войск начала укрепление занятых позиций, в первую очередь артиллерийских средств поражения по рубежу Новый Свет — Старобешево — Горбатенко — Чумаки — Светлое.

"Остатки сводного подразделения 51-й,28-й ОМБр, десанта 25-й ОПДБр, которые выполняли задачи в районе населенных пунктов Благодатное, Амвросиевка и Кутейниково, самовольно осуществили отход на запад. Часть из них после переподчинения руководителю сектора была оценена как такая, которая неспособна выполнять задания, поэтому была отправлена для восстановления боеспособности", - говорится в отчете.

1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины должна закрепиться на рубеже Комсомольское — Гранитное. Вследствие неготовности подразделений бригады к боевым столкновениям, они не вышли на рубеж. После ухода они сосредоточились в Старогнатовке, Гранитном и Мариуполе, сообщили в МОУ.

В течение следующих двух дней подразделения российских войск старались избегать прямых столкновений с нашими подразделениями. В этот период со стороны российских войск преимущественно применялась артиллерия.

"Ведя постоянный методический огонь артиллерия противника пыталась нанести максимальные потери нашим подразделениям, сломать их боевой дух и заставить сдаться в плен", - говорится в отчете.

В это время группировка ракетных войск и артиллерии ВСУ для поддержки украинских войск в районе Иловайска была сосредоточена в районе населенных пунктов Пологи, Куйбышево и Малоянисоль.

К огневому поражению противника были привлечены ракетный дивизион 19-й отдельной ракетной бригады (ОРБр); гаубичный артиллерийский дивизион 55-й ОАБр; реактивная артиллерийская батарея 27-го реактивного артиллерийского полка, реактивная артиллерийская батарея 72-й ОМБр, реактивная артиллерийская и самоходная артиллерийская батареи 17-й ОТБр. Группировкой руководила оперативная группа штаба АТО во главе с полковником Ярусевичем.

"В дальнейшем, была достигнута договоренность руководства сектора Б с представителями вооруженных сил РФ о выходе с техникой и оружием. Согласно договоренности, на рассвете 29 августа 2014 года, после прибытия двух бронетранспортеров из состава вооруженных сил РФ (один — в Многополье, второй — в Агрономическое), предполагалось осуществить сопровождение двух колонн украинских подразделений к рубежу Старобешево — Новокатериновка. После этого в Старобешево планировалась передача российской стороне двух пленных десантников и одного раненого сержанта из состава 8-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ", - говорится в отчете.

29 августа в 04.45 начался запланированный выход украинских подразделений из Иловайска на рубеж Многополье — Агрономическое. На определенный рубеж подразделения прибыли в течение 07.00-07.30.

"В 6 утра в Многополье прибыл российский бронетранспортер, где офицер Воздушно-десантных войск ВС РФ сообщил начальнику разведки оперативного командования «Юг» полковнику Александру Штурко, что условия изменены и российская сторона позволит выход украинских подразделений по одному маршруту, без оружия, боеприпасов, боевой и другой техники. Офицеры ВС РФ неоднократно оттягивали время прохода через так называемый «зеленый коридор». Лишь потом стало известно, что это время было нужно ВС РФ для инженерного обустройства засад, из которых расстреляли наши колонны", - описывают события в Минобороны.

"В конце концов, российское командование подтвердило выход сил АТО с зачехленным вооружением. За это время подразделения вооруженных сил Российской Федерации заняли выгодные позиции, и во время выхода в упор расстреляли колонны украинских войск, которые выходили из Иловайска. Несмотря на чрезвычайно критические обстоятельства, много украинских бойцов приняли неравный бой в районе с.Червоносельское Амвросиевского района и нанесли значительные потери подразделениям ВС РФ", - говорится в отчете.

О событиях 30 августа в Минобороны отчитываются: "Несмотря на то, что подразделения 72-й ОМБр не вышли на рубеж Комсомольское — Старобешево, а подразделения 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии не смогли удержать Комсомольское и отошли на Гранитное, 2-а БТгр 17-й ОТБр и 19-й батальон территориальной обороны закрепились на позициях вдоль реки Кальмиус".

"Группировка артиллерии, которая была создана в районе населенных пунктов Пологи, Куйбышево и Малоянисоль (ракетный дивизион 19-й ОРБр; гаубичный артиллерийский дивизион 55-й ОАБр; три реактивные батареи от 27-го реактивного полка, 72-й ОМБр и 17-й ОТБр; самоходная артиллерийская батарея 17-й ОТБр) нанесла мощное огневое поражение противнику и остановила его дальнейшее продвижение. Это позволило вывести 40-й БТрО из района Иловайская практически без потерь. При этом, его выход был осуществлен по другому маршруту — на юг", - говорится в отчете.

"Анализ боевых действий в районе Иловайска после вторжения российских войск 24-29 августа 2014 года свидетельствует, что, несмотря на неблагоприятную обстановку, украинские подразделения своими действиями нанесли значительные потери противнику, сковали значительные его силы, стабилизировали линию столкновения и не допустили дальнейшего продвижения незаконных вооруженных формирований в глубину украинской территории", - сообщили в ведомстве.

"В ходе боев были получены и задокументированы неопровержимые доказательства вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, что привело к усилению санкций Европейского Союза, США, Канады, Японии и других стран против России. Преступный расстрел колонн украинских войск, которые выходили из Иловайска, ярко продемонстрировал террористическую сущность Российской Федерации, это стало уроком на будущее", - заключают авторы отчета.