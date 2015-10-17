Ночью в зоне АТО не прозвучал ни один выстрел

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "За каждым шагом наших военных пристально следили представители миссии ОБСЕ, которые проводят верификацию отведенного вооружения", - отметили в пресс-центре.

Читайте такжеУкраинские военные завершили отвод минометов калибром до 100 миллиметров в секторе "А" "Надоела война и тем, кого сначала заморочили террористические пропагандисты. Много членов НВФ, понимая неотвратимость наказания за свои действия, пытаются избавиться от оружия и боеприпасов. Они вывозят их в лесопосадки, на свалки или просто сбрасывают в канализационные коллекторы. Представители так называемых "МВД" так называемых "ДНР" и "ЛНР" ежедневно находят ящики с боеприпасами, множество автоматов, гранатометов, десятки тысяч патронов, гранат и многое другое. Даже находясь в полной информационной изоляции они начали понимать, что быть агрессором – это быть убийцей", - подчеркнули в пресс-центре.