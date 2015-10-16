Боевики "ДНР" и "ЛНР" сорвали операцию по обмену заложников
17:29, 16 октября 2015Общество
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После длительных переговоров, совместно проведенных СБ и Гуманитарной подгруппой Трехсторонней контактной группы в Минске, сегодня представители "ЛНР" и "ДНР" сорвали операцию по освобождению незаконно удерживаемых заложников.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Межведомственном центре СБУ по поиску без вести пропавших и освобождению заложников, боевики начали шантажировать украинскую сторону неприемлемыми требованиями.
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"Мы считаем недопустимыми подобные действия и дальше работаем над освобождением всех заложников. Вместе с тем, мы требуем полного и неукоснительного выполнения Минских договоренностей, в частности в части освобождения всех незаконно удерживаемых пленных", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 октября в плену у боевиков находится 153 человека.
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