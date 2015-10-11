В Донецкой области на взрывном устройстве подорвался 12-летний мальчик
14:56, 11 октября 2015Война
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Ребенок подорвался на окраине села Гранитное. Мальчик доставлен в центральную районную больницу города Волноваха
Обстоятельства происшествия выясняются / mil.gov.ua
В Донецкой области на взрывном устройстве подорвался 12-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в Волновахском РО ГУМВД Украины в Донецкой области, мальчик 2003 года рождения госпитализирован с осколочными ранениями нижних конечностей.
"Ребенок подорвался на окраине села Гранитное. Мальчик доставлен в центральную районную больницу г. Волноваха", - сказано в сообщении.
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В милиции отмечают, что данный факт зарегистрирован. Обстоятельства происшествия выясняются.
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