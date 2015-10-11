В Донецкой области на взрывном устройстве подорвался 12-летний мальчик

14:56, 11 октября 2015
Война
2762

Ребенок подорвался на окраине села Гранитное. Мальчик доставлен в центральную районную больницу города Волноваха

mil.gov.ua

В Донецкой области на взрывном устройстве подорвался 12-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Волновахском РО ГУМВД Украины в Донецкой области, мальчик 2003 года рождения госпитализирован с осколочными ранениями нижних конечностей.

"Ребенок подорвался на окраине села Гранитное. Мальчик доставлен в центральную районную больницу г. Волноваха", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Станице Луганской на растяжке подорвался пастух

В милиции отмечают, что данный факт зарегистрирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter