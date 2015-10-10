Боевики устроили уличный бой в жилом квартале Донецка

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

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По оперативной информации, на временно оккупированной территории боевики делят сферы влияния. Так, недавно в жилом квартале Донецка наемники устроили настоящий уличный бой с применением стрелкового оружия. «Преступники перекрыли улицы. Люди в камуфляжах и масках проводили обыски мирных граждан без каких-либо объяснений», - подчеркивает пресс-центр.