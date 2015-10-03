Двухсуточная тишина позволила силам АТО начать отвод легкого вооружения - пресс-центр

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, двухсуточная тишина позволила начать двусторонний процесс отвода техники и вооружения калибром меньше ста миллиметров от линии разграничения.

«Отвод продлится в течение 41 суток и будет проходить в несколько этапов. На сегодня силы АТО составляют и согласовывают с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ списки вооружения, которое должно быть отведено от линии стыка на расстояние не менее 15 километров», - отмечают в пресс-центре.

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«Украинская сторона строго придерживается Минских договоренностей, поэтому вооружение и техника будет передислоцировано в определеные сроки и под контролем международных наблюдателей и представителей СМИ», - отмечается в сообщении.