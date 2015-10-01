За сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения
13:44, 01 октября 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на растяжке, погибших нет.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, боевики за минувшие сутки дважды обстреляли силы АТО на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО был ранен один украиснкий военный.
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