За сутки в зоне АТО четверо бойцов получили ранения
13:15, 28 сентября 2015Война
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В течение минувших суток в зоне проведения АТО ни один украинский боец не погиб, четверо получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет и получили ранения четыре наши бойцы. Это произошло возле Марьинки", - сообщил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб военный, еще один получил ранения.
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