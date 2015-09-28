За сутки в зоне АТО четверо бойцов получили ранения

13:15, 28 сентября 2015
Война
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В течение минувших суток в зоне проведения АТО ни один украинский боец не погиб, четверо получили ранения.

Луганщина / REUTERS

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет и получили ранения четыре наши бойцы. Это произошло возле Марьинки", - сообщил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб военный, еще один получил ранения.

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