За сутки в зоне АТО четверо бойцов получили ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет и получили ранения четыре наши бойцы. Это произошло возле Марьинки", - сообщил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб военный, еще один получил ранения.