НАТО поможет Украине в разминировании освобожденных территорий - Геращенко

Об этом во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне комитета по политике и партнерству, которое состоялось в пятницу в Брюсселе, была проинформирована уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об такой ход заседания сообщила журналистам сама Геращенко.

"НАТО проинформировала, что рассматривает проекты в контексте разминирования", - сказала она.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение о начале проекта НАТО по усилению потенциала Государственной службы Украины по реагированию на чрезвычайные ситуации с восстановление способностей подразделений пиротехники в Донецкой и Луганской областях.

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По словам уполномоченного, в этих регионах вся материально-техническая база пиротехнических подразделений была разграблена боевиками. "Мы ожидаем, что НАТО примет положительное решение относительно помощи Украине в восстановлении материально-технической базы и возможностей этих подразделений. Речь идет о средствах обнаружения, обезвреживания и противодействия (взрывчатых средств)", - детализировала она.

Геращенко напомнила, что когда был освобожден город Славянск, над его разминированием работало 19 бригад саперов. "Сейчас мы имеем много случаев, когда бандиты минируют тела погибших украинских воинов, школы, мосты. Минирование территорий, где жертвами может стать гражданское население, сегодня становится очень серьезной проблемой. Поэтому Украина требует больше техники, которая поможет обнаружить и разминировать эти хитрые растяжки и мины. Об этом страшно говорить, но такая война сегодня ведется против Украины", - подчеркнула она.

Геращенко также отметила, что угроза эскалации конфликта остается. Такое мнение она аргументировала тем, что террористы не отводят тяжелое вооружение, российско-украинская граница, через которую продолжают поставлять оружие боевикам, остается открытой, а на самой границе сконцентрированы российские войска. По ее убеждению, только полное выполнение Минских договоренностей может предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.