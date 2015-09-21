Порошенко: для мира нужен вывод из Украины поддерживаемых РФ террористов

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после открытия международных учений Украина-2015 по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках программы "Партнерство во имя мира".

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Петр Порошенко констатировал, что у нас сегодня ноль обстрелов и никаких боевых потерь. Но, по словам главы государства, прекращения обстрелов недостаточно для мира.

"Сегодня было ноль обстрелов и никаких боевых потерь. Конечно, это очень важно. Но может ли эта ситуация с прекращением огня нас привести к миру. Это абсолютно необходимый, но не единственный компонент, его недостаточно. Потому что для того, чтобы иметь мир, и стабильность, и деэскалацию ситуации, нам надо, чтобы были выведены любые российские и поддерживаемые Россией террористы с украинской территории", - сказал он.

Также, по его словам, "нужно закрыть границу, начать политический процесс и провести выборы по украинскому законодательству".