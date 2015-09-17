Боевики нанесли артудар по окрестностям Красногоровки - МВД
20:21, 17 сентября 2015Война
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Около 18.00 боевики обстреляли из артиллерии окрестности Красногоровки недалеко от Марьинки.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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"Несколько минут назад боевики нанесли артудар по микрорайону Солнечный - окрестности Красногоровки Марьинского района. Попадание в жилой девятиэтажный дом. Строение находится фактически на линии разграничения. Пострадавших мирных жителей нет. По предварительной информации, террористы обстреливали город из танка", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки боевики трижды применили оружие против сил АТО.
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