Боевики нанесли артудар по окрестностям Красногоровки - МВД

20:21, 17 сентября 2015
Война
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Около 18.00 боевики обстреляли из артиллерии окрестности Красногоровки недалеко от Марьинки.

REUTERS

 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Несколько минут назад боевики нанесли артудар по микрорайону Солнечный - окрестности Красногоровки Марьинского района. Попадание в жилой девятиэтажный дом. Строение находится фактически на линии разграничения. Пострадавших мирных жителей нет. По предварительной информации, террористы обстреливали город из танка", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки боевики трижды применили оружие против сил АТО.

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