50 видов средств поражения: на Луганщине обнаружили один из самых больших тайников за время АТО (фото, видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с областной милицией изъяли в Луганской области из тайника крупнейшую, за время проведения антитеррористической операции, партию оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время осмотра помещений мясоперерабатывающего цеха в селе Половинкино Старобельского района правоохранители обнаружили 50 различных видов средств поражения.

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Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника противотанковый ракетный комплекс, четыре противотанковые управляемые ракеты, зенитную пулеметную установку, два станковых автоматических гранатомета, 5 ручных противотанковых гранатометов, пулемет Калашникова, 68 минометных мин, свыше 400 пакетов дальнобойного заряда, почти 500 основных метательных зарядов, более 1200 осколочных боеприпасов для подствольных гранатометов, четыре противотанковых мины, более 60 гранат разных видов, тротиловые шашки и 22 тысячи патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации тайника.