В Бердянске задержали партию оружия, которое поставлял террористам экс-глава СБУ

73 ящика с вооружением были доставлены морским путем из оккупированной территории АР Крым (г.Севастополь).

Во время обыска тайника, обустроенной террористами, оперативники изъяли 88 автоматов АК 74, 5 пулеметов РПК-74, 3 пулемета ПКМ, 24 гранатомета РПГ-22, 918 гранат РГД, 20880 патронов.

В ходе операции, во время которой злоумышленники оказали сопротивление, задержаны трое граждан Украины, среди которых брат самопровозглашенного председателя г.Мариуполь, трижды судимый Денис Кузьменко.

Читайте такжеСБУ задержала в Киеве людей, которые пытались взломать серверы ЦИКУстановлено, что указанное оружие сепаратисты намерены были применить во время планируемых террористических акций, в том числе, захвате морского порта и административных зданий в Бердянске и Николаеве в день выборов Президента Украины.

По имеющимся данным, одним из организаторов незаконных поставок оружия является бывший глава СБУ Александр Якименко, которого Генеральной прокуратурой Украины объявлен в розыск за массовые убийства в Киеве в феврале этого года.

В связи с этим СБУ обращается к международным партнерам с просьбой подключиться к поиска и выдачи Якименко Е.Г. правоохранительным органам Украины за пособничество террористическим организациям.