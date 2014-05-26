В Бердянске задержали партию оружия, которое поставлял террористам экс-глава СБУ

13:01, 26 мая 2014
Политика
5

В ходе спецоперации в Бердянском районе Запорожской области сотрудники СБУ задержали груз стрелкового оружия и взрывчатки, которая предназначалась для вооружения террористов.

сайт СБУ

73 ящика с вооружением были доставлены морским путем из оккупированной территории АР Крым (г.Севастополь).

Во время обыска тайника, обустроенной террористами, оперативники изъяли 88 автоматов АК 74, 5 пулеметов РПК-74, 3 пулемета ПКМ, 24 гранатомета РПГ-22, 918 гранат РГД, 20880 патронов.

сайт СБУ

В ходе операции, во время которой злоумышленники оказали сопротивление, задержаны трое граждан Украины, среди которых брат самопровозглашенного председателя г.Мариуполь, трижды судимый Денис Кузьменко.

Читайте такжеСБУ задержала в Киеве людей, которые пытались взломать серверы ЦИКУстановлено, что указанное оружие сепаратисты намерены были применить во время планируемых террористических акций, в том числе, захвате морского порта и административных зданий в Бердянске и Николаеве в день выборов Президента Украины.

сайт СБУ

По имеющимся данным, одним из организаторов незаконных поставок оружия является бывший глава СБУ Александр Якименко, которого Генеральной прокуратурой Украины объявлен в розыск за массовые убийства в Киеве в феврале этого года.

В связи с этим СБУ обращается к международным партнерам с просьбой подключиться к поиска и выдачи Якименко Е.Г. правоохранительным органам Украины за пособничество террористическим организациям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter