СБУ обещает 100 тысяч гривень за информацию о расстреле мобильной группы под Счастьем

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Если вы владеете информацией, которая поможет нам найти преступников, просим сообщить по телефону доверия СБУ: (044) 255-50-22. Анонимность гарантируем", - отметили в Службе безопасности.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в штабе АТО информировали, что в засаду боевиков попала мобильная группа по контролю за перемещением товаров через линию разграничения, в состав которой входили волонтеры, работники Государственной фискальной службы, СБУ, военнослужащие-десантники ВСУ.

Нападение было совершено неподалеку от поселка Лобачево, которое находится между Счастьем и Славяносербском. На пути следования группы были заложены мины, работал снайпер.

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Во время боевого столкновения погиб волонтер и сотрудник фискальной службы, 4 бойца были ранены.

4 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко сообщил, что по факту нападения на мобильную группу начато расследование.