За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий и вооруженных провокаций ни один украинский военный не погиб, однако двое наших бойцов получили ранения", - сказал он.

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По его словам, это произошло на донецком направлении: "Один из них - в результате обстрела боевиков из гранатометов возле Майорска. Другой - вблизи Авдеевки во время выполнения задания получил повреждения в результате подрыва на противопихотной мине", - отметил Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое военных, еще один пропал без вести.