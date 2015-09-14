За сутки в зоне АТО погибли двое военных, еще один пропал без вести
12:53, 14 сентября 2015Война
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Андрей Лысенко рассказал о потерях украинской армии за сутки.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще один пропал без вести.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий, мы потеряли двух наших воинов. Еще двое - были ранены и один воин пропал без вести", - сообщил Лысенко.
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